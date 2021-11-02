На Ровенщине будут судить женщину, которая ранила мужчину, когда тот ее душил

В городе Острог Ровенской области женщину будут судить за то, что она превысила пределы обороны, защищаясь мужчины, который ее душил.

По данным полиции, 15 октября они распивали алкогольные напитки в квартире гражданки. 30-летний мужчина был ее знакомым, и время от времени они проживали вместе.

Между приятелями под действием алкоголя возник конфликт, переросший в драку. Гость начал душить 29-летнюю владелицу дома руками за горло, а она схватила нож и ранила оппонента.

Женщина вызвала скорую и поехала с пострадавшим в больницу. Там мужчине оказали помощь и предложили госпитализацию, от которой он отказался. Через несколько дней гражданка снова вызвала скорую, поскольку пострадавшему стало хуже. Однако медикам не удалось его спасти – он умер.

Сначала полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Но потом правоохранители установили новые факты. Они выяснили, что женщина не оценила должным образом способ защиты и нападения. Она умышленно взяла нож и нанесла удар мужчине в живот, чем нанесла проникающее колото-резаное ранение с повреждением кишечника.

Жительница Острога призналась, что хотела только испугать мужчину, а не причинить травмы. После этого правоохранители переквалифицировали дело по ст.124 УК (преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений в случае превышения пределов необходимой обороны).

29-летней женщине сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ, или ареста до шести месяцев, или ограничения свободы до двух лет.