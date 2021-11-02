На Рівненщині судитимуть жінку, яка поранила чоловіка, коли той її душив

У місті Острог Рівненської області жінку будуть судити за те, що вона перевищила межі оборони, захищаючись від чоловіка, який її душив.

За даними поліції, 15 жовтня вони розпивали алкогольні напої у квартирі громадянки. 30-річний чоловік був її знайомим, і час від часу вони проживали разом.

Між приятелями під дією алкоголю виник конфлікт, який переріс у бійку. Гість почав душити 29-річну власницю оселі руками за горло, а вона схопила ножа і поранила опонента.

Жінка викликала швидку та поїхала з потерпілим до лікарні. Там чоловіку надали допомогу і запропонували госпіталізацію, від якої він відмовився. Через кілька днів громадянка знову викликала швидку, оскільки потерпілому стало гірше. Однак медикам не вдалося його врятувати – він помер.

Спочатку поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 ККУ України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Але згодом правоохоронці встановили нові факти. Вони з’ясували, що жінка не оцінила належним чином засоби захисту та нападу. Вона навмисне взяла ножа і нанесла удар чоловіку у живіт, чим спричинила проникаюче колото-різане поранення з ушкодженням кишківника.

Мешканка Острога зізналася, що хотіла лише налякати чоловіка, а не заподіяти травм. Після цього правоохоронці перекваліфікували справу на ст.124 ККУ (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони).

29-річній жінці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт або арешту до шести місяців, або обмеження волі до двох років.