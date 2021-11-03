Служба безопасности Украины разоблачила хищение средств благотворительного фонда военного батальона Донбасс. Правоохранители установили, что гражданка Украины имела доступ к счетам, осуществляла финансовые операции и снимала наличные деньги.

Полученные средства женщина тратила на свои нужды. Подозреваемой оказалась Наталья Музыка – жена бывшего народного депутата Семена Семенченко. Она подтвердила факт вручения подозрения в социальных сетях.

По данным СБУ, Музыка присвоила и растратила более 150 тыс. грн. Эти средства на развитие батальона Донбасс жертвовали обычные граждане.

Жене Семенченко объявили о подозрении по ч. 3 ст. 185 УКУ (кража). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

– Сегодня СБУ вручила и мне подозрение. Причем сделали это на видеокамеру в кафе. Теперь я злостная воровка. Ст. 185, ч. 3. Наказывается лишением свободы от трех до шести лет. Уверена, у меня тоже будет судья Вишняк. Осталось понять, на кого оставить троих детей, – так прокомментировала ситуацию Наталья Музыка.

Напомним, этой весной экс-депутату Семену Семенченко сообщили о двух подозрениях — об одном в марте, а о втором в мае. В сентябре расследование по его делу было завершено.

Бывшему нардепу инкриминируют создание незаконной частной военной компании, организацию схемы по ввозу военных товаров из РФ и обстрел одного из украинских телеканалов в 2019 году.

Против него выдвинули обвинения по четырем уголовным делам.