СБУ викрила хакерів ФСБ, які здійснили понад 5 тис. атак в Україні

Служба безпеки встановила хакерів угруповання Armagedon, які здійснили понад 5 тис. атак на державні органи України.

Зловмисниками виявилися співробітники так званої ФСБ Криму і колишні громадяни України, які зрадили державу та перейшли на бік ворога під час окупації півострова Крим у 2014 році.

Хакери використовували вірусні програми ФСБ та засоби для анонімізації, однак СБУ вдалося перехопити їхні розмови, знайти докази причетності до атак і встановити особи.

Один з них – Черних Микола Сергійович, “начальник відділу четвертого напряму управління ФСБ по Республіці Крим та місту Севастополю”. Також СБУ встановила особу його заступника, це Склянко Олександр Миколайович.

Серед решти хакерів: Старченко Антон Олександрович, Мірошниченеко Олександр Валерійович, Сушенок Олег Олександрович.

Хакерська група Armagedon працює на ФСБ Російської Федерації. Цю діяльність контролює 8-й Центр ФСБ РФ з Москви.

Зловмисники почали працювати з 2014 року. За цей період вони атакували тисячі урядових систем.

Основні цілі хакерів: блокування інформаційних систем, контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання, викрадення інформації з обмеженим доступом, проведення акцій інформаційно-психологічного впливу.

П’ятьом учасниками хакерського угруповання повідомлено про підозру за фактом державної зради (ст. 111 ККУ).

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за ст. 114 (шпигунство), ст. 361 (втручання в роботу електронно-обчислювальних машин), ст. 361-1 (створення, розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів).

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