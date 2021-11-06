На трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск в районе села Шевченково Николаевской области 6 ноября около 1.48 столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101.

В результате ДТП ВАЗ перевернулся и слетел с дороги в кювет. В его салоне находилась семья из семи человек. 33-летний водитель и двое детей – пяти и трех лет – погибли на месте.

Для деблокирования тел погибших привлекали 11 спасателей и три единицы техники.

27-летняя женщина и трое малолетних детей – одного, пяти и шести лет – с разными травмами госпитализированы в больницу.

В то же время 37-летний водитель Chevrolet отделался легкими травмами.

На месте аварии работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

В ДТП под Николаевом погибли отец и двое детей, еще четыре человека – в больнице / 3 фотографии

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек. Виновнику грозит до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.