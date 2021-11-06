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Валентина Летяк |

У ДТП під Миколаєвом загинули батько та двоє дітей, ще четверо людей – у лікарні

ДТП під Миколаєвом

На трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ в районі села Шевченкове Миколаївської області 6 листопада близько 1.48 зіткнулися автомобілі Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101.

Внаслідок ДТП ВАЗ перекинувся та злетів з дороги у кювет. У його салоні знаходилася родина з семи осіб. 33-річний водій та двоє дітей – п’яти та трьох років – загинули на місці.

Для деблокуваня тіл загиблих залучали 11 рятувальників та три одиниці техніки.

27-річна жінка та троє малолітніх дітей – одного, п’яти і шести років –  з різними травмами госпіталізовані до лікарні.

Водночас 37-річний водій Chevrolet відбувся легкими травмами.

На місці аварії працює патрульна поліція, слідчо-оперативна група та криміналісти. Вони встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

ДТП під Миколаєвом
ДТП під Миколаєвом
ДТП під Миколаєвом
ДТП під Миколаєвом
ДТП під Миколаєвом
ДТП під Миколаєвом
У ДТП під Миколаєвом загинули батько та двоє дітей, ще четверо людей – у лікарні / 3 фотографии

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох людей. Винуватцю загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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