В Киеве задержали главного военного преступника тюрьмы Изоляция в оккупированном Донецке Дениса Куликовского.
Об этом сообщил украинский журналист Станислав Асеев.
– Задержан Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря, – написал на своей странице журналист.
В Службе безопасности Украины информацию подтвердили.
Как сообщают в госоргане специального назначения, задержанный – бывший боевик террористической организации “ДНР”, глава незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области.
По информации СБУ, этот человек организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках незаконно заключенных граждан Украины.
Сейчас решается вопрос с транспортировкой его в суд для избрания меры пресечения и получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.
Злоумышленника задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- торговля людьми;
- создание террористической группы или террористической организации;
- создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;
- нарушение законов и обычаев войны.
Источник: Станислав Асеев, СБУ
Фото: Станислав Асеев, СБУ