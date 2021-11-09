В Киеве задержали главного военного преступника тюрьмы Изоляция в оккупированном Донецке Дениса Куликовского.

Об этом сообщил украинский журналист Станислав Асеев.

– Задержан Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря, – написал на своей странице журналист.

В Службе безопасности Украины информацию подтвердили.

Как сообщают в госоргане специального назначения, задержанный – бывший боевик террористической организации “ДНР”, глава незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области.

По информации СБУ, этот человек организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках незаконно заключенных граждан Украины.

Сейчас решается вопрос с транспортировкой его в суд для избрания меры пресечения и получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.

В Киеве задержали главного военного преступника / 2 фотографии

Злоумышленника задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

торговля людьми;

создание террористической группы или террористической организации;

создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

нарушение законов и обычаев войны.

Источник: Станислав Асеев, СБУ

Фото: Станислав Асеев, СБУ