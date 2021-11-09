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Факты / Происшествия

В Киеве задержали главного военного преступника

Татьяна Забожко редактор стрічки
Денис Куликовський (Палич)

В Киеве задержали главного военного преступника тюрьмы Изоляция в оккупированном Донецке Дениса Куликовского.

Об этом сообщил украинский журналист Станислав Асеев.

– Задержан Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря, – написал на своей странице журналист.

В Службе безопасности Украины информацию подтвердили.

Как сообщают в госоргане специального назначения, задержанный – бывший боевик террористической организации “ДНР”, глава незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области.

По информации СБУ, этот человек организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках незаконно заключенных граждан Украины.

Сейчас решается вопрос с транспортировкой его в суд для избрания меры пресечения и получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.

Денис Куликовський (Палич)_затримання СБУ
Денис Куликовський (Палич)
Денис Куликовський (Палич)_затримання СБУ
Денис Куликовський (Палич)
В Киеве задержали главного военного преступника / 2 фотографии

Злоумышленника задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • торговля людьми;
  • создание террористической группы или террористической организации;
  • создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;
  • нарушение законов и обычаев войны.

Источник: Станислав АсеевСБУ

Фото: Станислав АсеевСБУ

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