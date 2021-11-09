У Києві затримали головного військового злочинця Дениса Куликовського.

Про це повідомив український журналіст Станіслав Асєєв.

– Затримано Куликовського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно, – написав на своїй сторінці журналіст.

Разом із тим Станіслав Асєєв залишив примітку до колег-журналістів із проханням не телефонувати.

Подробиці він пообіцяв повідомити згодом.

У Службі безпеки України журналістам підтвердили інформацію.

У ЗМІ Куликовського називають “найстрашнішим професійним катом” в’язниці Ізоляція, який причетний до найгірших форм насильства.

Джерело: Станіслав Асєєв

Фото: Станіслав Асєєв