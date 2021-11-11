Застолье закончилось смертью: в Борисполе женщина избила соседку в общежитии

В Борисполе алкогольное застолье между соседками в общежитии закончилось смертью. Между женщинами произошел конфликт, в результате которого одна из них сильно избила оппонентку.

После этого жительница общежития вызвала скорую. Медиков убеждала: застала свою знакомую едва живой, когда вернулась домой. Она была вся покрыта гематомами и не могла ничего рассказать.

— Закрытая черепно-мозговая травма, субдуральная гематома. Закрытая травма живота, внутрибрюшное кровотечение – диагностирован разрыв печени. Печень зашили, провели трепанацию черепа и удалили гематому, – рассказал Александр Щур, руководитель Бориспольской больницы.

Пока 42-летняя Татьяна лежала в реанимации, ее знакомая агрессивно пыталась попасть в палату. Чтобы успокоить женщину, медикам даже пришлось вызвать полицию.

На четвертый день пострадавшая скончалась. В конце концов 32-летняя Юна призналась полицейским в избиении.

— Между двумя совместно проживающими женщинами во время совместного употребления алкоголя возник конфликт. Из-за возникшего недоразумения 32-летняя жительница Одеской области начала наносить удары кулаками и ногами в туловище и голову потерпевшей, — рассказала Елена Кравчук, спикер Бориспольского управления полиции.

Теперь за жестокое избиение соседки подозреваемая может попасть в тюрьму.

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