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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Обсудили ситуацию на Донбассе: Зеленский встретился с генсеком НАТО в Глазго

Зеленський і Столтенберг

Президент Украины Владимир Зеленский во время климатического саммита ООН в Глазго (Шотландия) встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава государства обсудил с главой НАТО ситуацию на Донбассе.

— На полях Конференции ООН по изменению климата обсудили с Йенсом Столтенбергом развитие ситуации на Донбассе. Для Украины очень важна поддержка НАТО в контексте вызовов, которые встали перед нашей страной.

На климатическом саммите президент также встретился с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран также обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Зеленский заметил, что Штаты продолжают поддерживать территориальную целостность и проведение реформ в Украине.

26-я всемирная конференция ООН COP26 по климату началась в Глазго 1 ноября. Она продлится до 12 ноября.

В климатической конференции примут участие более 120 глав государств и правительств, а также журналисты, представители разных стран и организаций.

Владимир Зеленский выступал 1 ноября. В своей речи он рассказал о двух бомбах – оккупированном Крыму и Донбассе.

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