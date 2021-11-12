Стали відомі імена бійців, які сьогодні, 12 листопада, загинули на Донбасі внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої.

Загиблими виявилися бійці 79-й окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва. Це підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович.

– Непоправна втрата для країни, для Десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів, – йдеться у повідомленні.

У військовій частині розповіли, що загиблі бійці прослужили багато років, були справжніми професіоналами своєї справи та патріотами держави.

Командування та особовий склад бригади висловили співчуття родинам військових.

Про те, що двоє військових підірвалися на невідомому пристрої на Донбасі стало відомо увечері 12 листопада. З початку доби окупанти двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців.

У районі Зайцевого бойовики застосовували гранатомети різних систем, а біля Попасної також стріляли з великокаліберних кулеметів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь на ворожі атаки.

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