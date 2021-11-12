На Донбассе два украинских военных подорвались на неизвестном предмете. В результате полученных травм они погибли.

— Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов, — говорится в сообщении.

С начала суток российские наемники дважды нарушали мирные договоренности. Вблизи поселка Зайцево Донецкой области враг обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов разных систем.

Около города Попасная Луганской области оккупанты также применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.

В четверг, 11 ноября, российские наемники обстреляли село Новозвановка в Попаснянском районе Луганской области. Оккупанты использовали артиллерию, которую запрещают Минские договоренности.

В результате обстрела разрушены два жилых дома и хозяйственные постройки. Всего боевики выпустили в сторону населенного пункта 26 снарядов.

Жителей села вовремя эвакуировали, поэтому, к счастью, обошлось без погибших и раненых.

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Фото: Штаб ООС