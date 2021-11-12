Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Подорвались на неизвестном предмете: на Донбассе погибли два украинских военных

Людмила Богданова редактор ленты
Подорвались на неизвестном предмете: на Донбассе погибли два украинских военных

На Донбассе два украинских военных подорвались на неизвестном предмете. В результате полученных травм они погибли.

— Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов, — говорится в сообщении.

С начала суток российские наемники дважды нарушали мирные договоренности. Вблизи поселка Зайцево Донецкой области враг обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов разных систем.

Около города Попасная Луганской области оккупанты также применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.

В четверг, 11 ноября, российские наемники обстреляли село Новозвановка в Попаснянском районе Луганской области. Оккупанты использовали артиллерию, которую запрещают Минские договоренности.

В результате обстрела разрушены два жилых дома и хозяйственные постройки. Всего боевики выпустили в сторону населенного пункта 26 снарядов.

Жителей села вовремя эвакуировали, поэтому, к счастью, обошлось без погибших и раненых.

Читайте:

Фото: Штаб ООС

Источник: Штаб ООС

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка