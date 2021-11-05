Оккупанты на Донбассе из миномета обстреляли КПВВ Золотое

Боевики на Донбассе обстреляли КПВВ Золотое в районе одноименного населенного пункта в Северодонецком районе Луганской области.

Оккупанты применяли минометы калибра 82 мм. Инцидент произошел в среду, 3 ноября, обстрел начался в 18.57 и продолжался до 19.25.

Наемники РФ повредили фортификационные постройки прикрытия КПВВ. В связи с игнорированием мирных договоренностей украинская сторона СЦКК обратилась к Миссии ОБСЕ.

Украинская сторона просит как можно быстрее отреагировать на действия оккупантов, дать им оценку и обеспечить проведение мониторинговых мероприятий в районе, где произошел обстрел.

1 ноября на Донбассе погиб украинский военный. Он получил ранения из стрелкового оружия при обстреле позиций ВСУ вблизи населенного пункта Павлополь.

В тот день боевики 11 раз нарушили режим тишины, в частности, дважды использовали запрещенное оружие. Украинские бойцы открывали ответный огонь с использованием разрешенного оружия.

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Фото: Штаб ООС