На Донбасі двоє українських військових підірвалися не невідомому предметі. Внаслідок отриманих травм вони загинули. Про це повідомили у Штабі ООС.
– Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів, – йдеться у повідомленні.
З початку доби російські найманці двічі порушували мирні домовленості. Поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, ворог обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем.
Біля міста Попасна Луганської області окупанти також застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріли.
У четвер, 11 листопада, російські найманці обстріляли село Новозванівка у Попаснянському районі Луганської області. Окупанти використовували артилерію, яку забороняють Мінські домовленості.
Внаслідок обстрілу зруйновано два житлові будинки та господарські споруди. Всього бойовики випустили у бік населеного пункту 26 снарядів.
Жителів села вчасно евакуювали, тому, на щастя, обійшлося без загиблих і поранених.
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Фото: Штаб ООС