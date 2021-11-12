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Підірвалися на невідомому предметі: на Донбасі загинуло двоє українських військових

Людмила Богданова редакторка стрічки
Підірвалися на невідомому предметі: на Донбасі загинуло двоє українських військових

На Донбасі двоє українських військових підірвалися не невідомому предметі. Внаслідок отриманих травм вони загинули. Про це повідомили у Штабі ООС.

– Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів, – йдеться у повідомленні.

З початку доби російські найманці двічі порушували мирні домовленості. Поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, ворог обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем.

Біля міста Попасна Луганської області окупанти також застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріли.

У четвер, 11 листопада, російські найманці обстріляли село Новозванівка у Попаснянському районі Луганської області. Окупанти використовували артилерію, яку забороняють Мінські домовленості.

Внаслідок обстрілу зруйновано два житлові будинки та господарські споруди. Всього бойовики випустили у бік населеного пункту  26 снарядів.

Жителів села вчасно евакуювали, тому, на щастя, обійшлося без загиблих і поранених.

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Фото: Штаб ООС

Джерело: Штаб ООС

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