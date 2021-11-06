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Маргарита Верещагіна |

Стреляют тяжелым вооружением: бойцы ВСУ о вражеских атаках на передовой

На фронте ранен украинский боец. Он находится в больнице.

Российские наемники стреляют тяжелым вооружением. За прошедшие сутки было восемь атак. Из минометов калибра 82 и 120 миллиметров боевики били в сторону Крымского, Прицепиловки, Екатериновки, Болотеного, Луганского и Золотого-4.

Недалеко от Талаковки и Лебединского наши вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали три сотни единиц бронетанкового и артиллерийского вооружения России — расположенных за пределами районов отвода. Кроме того, российские наемники не пропускают патрули Миссии на оккупированные территории.

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