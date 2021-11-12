Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. Только с начала года было зафиксировано 2 287 обстрелов наших позиций, из которых 610 из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Виталий Залужный.

За текущий месяц враг нарушил режим тишины 78 раз, из них 26, применив артиллерийские системы калибром более 100 мм. Противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует БПЛА и снайперы.

Залужный отметил, что на постоянной основе против Украины в ОРДЛО воюют около 2,1 тыс. военнослужащих ВС РФ.

— На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тыс. человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности, — говорится в сообщении.

11 ноября российские оккупанты обстреляли населенный пункт Новозвановка Луганской области из артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями.

Боевики выпустили в сторону деревни 26 снарядов калибра 122 мм. В результате обстрела разрушены два жилых дома и хозяйственные постройки. Гражданское население удалось вовремя эвакуировать.

Источник: Главнокомандующий ВС Украины