В Бердичеве Житомирской области на 69-летнюю женщину с пистолетом и электрошокером напал военный, который арендовал у ее подруги квартиру.
Как только женщина начала кричать, 26-летний злоумышленник сбежал. Задержали его в тот же день аж в Черновицкой области, в 300 км от места происшествия.
Пострадавшая Наталья Горофенюк рассказывает: визита мужчины ждала, потому что он должен был вернуть 6,7 тыс. грн долга.
Женщина по поручению подруги, проживающей за границей, сдавала в аренду ее квартиру. С нанимателем было заключено официальное соглашение.
За первый месяц мужчина вернул средства вовремя, а затем начал медлить с оплатой. Сперва рассказывал, что у него умерла мать, потом его якобы ограбили.
– Он из меня выпил уже три литра крови. Приезжал, начинал устраивать цирк, что пришлет деньги на карту, тогда у него что-то не получалось, – отмечает женщина.
Впоследствии пенсионерке пришлось пожаловаться на квартиранта его военным командирам. Те приказали ему рассчитаться за жилье со следующей зарплаты.
Но вместо того он напился и пришел к женщине с оружием.
– Это такая боль неописуемая. Он так лупил меня по лицу. Не знаю, как он мне не попал в глаз. Эти искры от электрошокера летели красные, – вспоминает женщина.
Впоследствии электрошокер и пистолет, которым злоумышленник угрожал Наталье Горофенюк, полицейские нашли по месту его жительства и направили на экспертное исследование.
За вооруженное разбойное нападение 26-летнему военному грозит до семи лет тюрьмы.