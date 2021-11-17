В Бердичеве Житомирской области на 69-летнюю женщину с пистолетом и электрошокером напал военный, который арендовал у ее подруги квартиру.

Как только женщина начала кричать, 26-летний злоумышленник сбежал. Задержали его в тот же день аж в Черновицкой области, в 300 км от места происшествия.

Пострадавшая Наталья Горофенюк рассказывает: визита мужчины ждала, потому что он должен был вернуть 6,7 тыс. грн долга.

Женщина по поручению подруги, проживающей за границей, сдавала в аренду ее квартиру. С нанимателем было заключено официальное соглашение.

За первый месяц мужчина вернул средства вовремя, а затем начал медлить с оплатой. Сперва рассказывал, что у него умерла мать, потом его якобы ограбили.

– Он из меня выпил уже три литра крови. Приезжал, начинал устраивать цирк, что пришлет деньги на карту, тогда у него что-то не получалось, – отмечает женщина.

Впоследствии пенсионерке пришлось пожаловаться на квартиранта его военным командирам. Те приказали ему рассчитаться за жилье со следующей зарплаты.

Но вместо того он напился и пришел к женщине с оружием.

– Это такая боль неописуемая. Он так лупил меня по лицу. Не знаю, как он мне не попал в глаз. Эти искры от электрошокера летели красные, – вспоминает женщина.

Впоследствии электрошокер и пистолет, которым злоумышленник угрожал Наталье Горофенюк, полицейские нашли по месту его жительства и направили на экспертное исследование.

За вооруженное разбойное нападение 26-летнему военному грозит до семи лет тюрьмы.