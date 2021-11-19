Министерство внутренних дел получило доступ к мобильному телефону умершего народного депутата Украины от депутатской группы За майбутнє Антона Полякова.

Об этом глава ведомства сообщил 18 ноября в эфире программы Право на владу.

По его словам, достичь этого удалось благодаря сотрудничеству с международными партнерами.

– Сейчас завершается проведение всех необходимых экспертиз. Я думаю, что в ближайшее время состоится брифинг Национальной полиции, где расскажем подробности расследования. Мы полностью сложили пазл, связанный с этим событием, – заверил Денис Монастырский.

Кроме того, министр МВД отметил, что представители Нацполиции обязательно будут принимать участие в работе временной следственной комиссии, за создание которой 18 ноября проголосовали 322 народных депутата.

ВСК для расследования смерти нардепа Антона Полякова будет работать в течение года.

Отчет комиссии о проделанной работе должны заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее, чем через шесть месяцев со дня ее образования.

О смерти Антона Полякова стало известно утром 8 октября. Депутата от группы За майбутнє обнаружили без сознания на заднем сиденье автомобиля такси патрульные, когда остановили транспортное средство из-за нарушения правил дорожного движения.

Водитель рассказал полиции, что забрал Полякова на остановке, по дороге его тошнило.

В Киевской городской прокуратуре причиной смерти Полякова назвали острую сердечную недостаточность. А полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК – Умышленное убийство с примечанием Естественная смерть.

Впоследствии в МВД сообщили, что версия о естественной смерти не является приоритетной, потому что в организме нардепа обнаружили следы наркотического вещества метадон.

Учитывая это, у правоохранители есть еще две версии: либо нардепа отравили, либо он употребил вещество самостоятельно по собственной воле.

Фото: Антон Поляков