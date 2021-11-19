Міністерство внутрішніх справ отримало доступ до мобільного телефону померлого народного депутата України від депутатської групи За майбутнє Антона Полякова.

Про це очільник відомства повідомив 18 листопада в ефірі програми Право на владу.

За його словами, досягти цього вдалось завдяки співпраці з міжнародними партнерами.

– Зараз завершується проведення всіх необхідних експертиз. Я думаю, що найближчим часом відбудеться брифінг Національної поліції, де розкажемо подробиці розслідування. Ми повністю склали пазл, пов’язаний із цією подією, – запевнив Денис Монастирський.

Крім того, міністр МВС наголосив, що представники Нацполіції обов’язково братимуть участь у роботі тимчасової слідчої комісії, за створення якої 18 листопада проголосували 322 народні депутати.

ТСК для розслідування смерті нардепа Антона Полякова працюватиме протягом року.

Звіт комісії про виконану роботу мають заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше, ніж через шість місяців від дня її утворення.

Про смерть Антона Полякова стало відомо вранці 8 жовтня. Депутата від групи За майбутнє виявили непритомним на задньому сидінні автомобіля таксі патрульні, коли зупинили транспортний засіб через порушення правила дорожнього руху.

Водій розповів поліції, що забрав Полякова на зупинці, дорогою його нудило.

У Київській міській прокуратурі причиною смерті Полякова назвали гостру серцеву недостатність. А поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою Природна смерть.

Згодом у МВС повідомили, що версія про природну смерть не є пріоритетною, тому що в організмі нардепа виявили сліди наркотичної речовини метадон.

Зважаючи на це, у правоохоронці є ще дві версії: або нардепа отруїли, або він вжив речовину самостійно з власної волі.

Фото: Антон Поляков