Оценил в $2 млн: украинец пытался продать секретные разработки в сфере обороны

Житель Николаева пытался продать за границу секретные оборонные разработки в сфере военного кораблестроения.

Мужчина ранее работал в одном из отечественных оборонных предприятий Украины. Он обманул бывшего коллегу, чтобы получить важную часть проекта, к которому он был вовлечен.

Эксперты из Министерства обороны установили, что указанная документация содержит сведения, составляющие государственную тайну.

СБУ зафиксировали факты получения злоумышленником нескольких частей суммы в размере $7 тыс. Его разоблачили при передаче $243 тыс. за указанную часть оборонных сведений.

Позже правоохранители установили, что житель Николаева оценил проектную документацию разработок в сфере военного кораблестроения для продажи иностранцам в $2 млн.

Преступную деятельность николаевца разоблачили еще в июне 2021 года. Во время обысков по месту жительства мужчины изъяли документацию и компьютерную технику, подтверждающую причастность к преступлению.

Экс-работнику оборонного предприятия уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УКУ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

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