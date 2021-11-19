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Факты / Происшествия

СБУ задержала украинского военного за сбор секретных данных о ракетных войсках

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
сбу антитерористичні навчання

Один из командиров Западного региона Вооруженных сил Украины собирал секретные данные о ракетных арсеналах для последующей их передачи представителям спецслужб Российской Федерации.

Его деятельность была пресечена сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины, передает пресс-центр СБУ.

В ходе обысков в квартире военнослужащего был изъят ноутбук и флэш-накопитель, на которых незаконно содержались материалы, содержащие государственную тайну.

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В частности, речь идет о закрытой информации, касающейся более десятка баз хранения ракетного вооружения и боеприпасов, схемы дислокации и организационно-штатной структуры арсеналов, а также информации об укомплектованности подразделений личным составом и техникой.

Заведено уголовное дело по факту нарушения ч.1 ст.422 (Разглашение информации военного характера, которая составляет государственную тайну) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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Сотрудники СБУ проверяют задержанного на причастность к другим эпизодам разведывательно-подрывной деятельности против Украины в пользу страны-агрессора. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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