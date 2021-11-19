СБУ задержала украинского военного за сбор секретных данных о ракетных войсках

Один из командиров Западного региона Вооруженных сил Украины собирал секретные данные о ракетных арсеналах для последующей их передачи представителям спецслужб Российской Федерации.

Его деятельность была пресечена сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины, передает пресс-центр СБУ.

В ходе обысков в квартире военнослужащего был изъят ноутбук и флэш-накопитель, на которых незаконно содержались материалы, содержащие государственную тайну.

В частности, речь идет о закрытой информации, касающейся более десятка баз хранения ракетного вооружения и боеприпасов, схемы дислокации и организационно-штатной структуры арсеналов, а также информации об укомплектованности подразделений личным составом и техникой.

Заведено уголовное дело по факту нарушения ч.1 ст.422 (Разглашение информации военного характера, которая составляет государственную тайну) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники СБУ проверяют задержанного на причастность к другим эпизодам разведывательно-подрывной деятельности против Украины в пользу страны-агрессора. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.