Оцінив у $2 млн: українець намагався продати секретні розробки у сфері оборони

Мешканець Миколаєва намагався продати за кордон секретні оборонні розробки у сфері військового кораблебудування.

Чоловік раніше працював в одному з вітчизняних оборонних підприємств України. Він обманув колишнього колегу, щоб отримати важливу частину проекту, до якого той був залучений.

Експерти з Міністерства оборони встановили, що вказана документація містить відомості, які становлять державну таємницю.

СБУ зафіксували факти отримання зловмисником кількох частин суми у розмірі $7 тис. Його викрили під час передачі $243 тис. за вказану частину оборонних відомостей.

Пізніше правоохоронці встановили, що мешканець Миколаєва оцінив проектну документацію розробок у сфері військового кораблебудування для продажу іноземцям у $2 млн.

Злочинну діяльність миколаївця викрили ще у червні 2021 року. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка вилучено документацію та комп’ютерну техніку, яка підтверджує причетність до злочину.

Екс-працівнику оборонного підприємства вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

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