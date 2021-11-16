Из Николаевского бронетанкового завода попытались незаконно продать военные запчасти

Со складов государственного Николаевского бронетанкового завода попытались похитить и продать запчасти, предназначенные для ремонта военной техники в зоне ООС.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

– Установлено, что в рамках исполнения Государственного оборонного заказа два ответственных лица госпредприятия пытались “сбыть” детали и агрегаты в БТР и БРДМ, – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что нехватка запчастей могла нанести вред обороноспособности Украины в условиях военного конфликта с Россией.

СБУ подозревает, что ответственные лица злоупотребляли своим служебным положением и вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию.

Запчасти оценивают в 500 тыс. гривен по рыночной стоимости.

СБУ возбудила уголовное производство за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (часть 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).

Следственные действия по выяснению всех обстоятельств сделки, а также установлению и привлечению причастных лиц к ответственности продолжаются.

Имена и фамилии подозреваемых в хищении не называются, ни они, ни их адвокаты пока не комментировали данное дело.