Из Николаевского бронетанкового завода попытались незаконно продать военные запчасти

Со складов государственного Николаевского бронетанкового завода попытались похитить и продать запчасти, предназначенные для ремонта военной техники в зоне ООС.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
– Установлено, что в рамках исполнения Государственного оборонного заказа два ответственных лица госпредприятия пытались “сбыть” детали и агрегаты в БТР и БРДМ, – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что нехватка запчастей могла нанести вред обороноспособности Украины в условиях военного конфликта с Россией.
СБУ подозревает, что ответственные лица злоупотребляли своим служебным положением и вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию.
Запчасти оценивают в 500 тыс. гривен по рыночной стоимости.
СБУ возбудила уголовное производство за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (часть 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).
Следственные действия по выяснению всех обстоятельств сделки, а также установлению и привлечению причастных лиц к ответственности продолжаются.
Имена и фамилии подозреваемых в хищении не называются, ни они, ни их адвокаты пока не комментировали данное дело.