Взламывали телефоны и копировали данные: СБУ разоблачила группу хакеров

СБУ разоблачила международную хакерскую группировку Phoenix. Злоумышленники взламывали чужие телефоны и незаконно собирали с них персональные данные.

Следствие установило, что в состав хакерской группы входило пять украинцев. Это жители Киева и Харькова, имеющие техническое образование.

Злоумышленники использовали копии сайтов известных производителей мобильных устройств. После того как пользователи загружали приложения или программы на таких порталах, хакеры получали пароль к их учетным записям.

Таким образом, они имели возможность получить доступ к деньгам пользователей, копировать личную информацию с устройств и продавать ее третьим лицам.

За несанкционированный доступ к чужому устройству члены группировки получали около $200.

Кроме того, хакеры занимались разблокировкой похищенных и потерянных устройств Apple. После этого технику продавали в магазинах в Киеве и Харькове.

Правоохранители установили, что преступная деятельность хакеров длилась около двух лет. За этот период их жертвами стали несколько сотен человек.

СБУ провела обыски в офисах, подпольных технических центрах, где сбывалась техника, а также по месту жительства фигурантов дела. Силовики изъяли у них компьютерную технику, программное обеспечение и технические средства, а также украденные телефоны.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении ст. 361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) УКУ.

Устанавливается причастность других лиц к преступлению.

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