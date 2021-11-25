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Взял авто у отца: под Броварами подросток чуть не погиб в аварии

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
ДТП під Броварами

Под Броварами несовершеннолетний водитель разбил машину отца и сам чуть не погиб.

По данным полиции, авария произошла вечером 24 ноября.

Водитель не справился с управлением. В итоге машина Chevrolet Nubira въехала в дерево, после чего столкнулась с электроопорой.

За рулем находился 16-летний подросток, который взял машину отца без разрешения. Он был уверен, что сможет управлять автомобилем несмотря на то, что не имел прав.

Парень превысил безопасную скорость, что стало причиной аварии. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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Полиция на месте происшествия составила административный протокол за нарушение правил дорожного движения, а также за управление транспортным средством без необходимых документов.

Взял авто у отца: под Броварами подросток чуть не погиб в аварии / 3 фотографии

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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