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Взяв авто у батька: під Броварами підліток ледь не загинув в аварії

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
ДТП під Броварами

Під Броварами неповнолітній водій розбив батькову машину та сам ледь не загинув.

За даними поліції, аварія сталася увечері 24 листопада.

Водій не впорався із керуванням. У результаті машина Chevrolet Nubira в’їхала в дерево, після чого зіткнулася з електроопорою.

За кермом був 16-річний підліток, який взяв батькову машину без дозволу. Він був переконаний, що зможе керувати автомобілем, незважаючи на те, що не мав прав.

Хлопець перевищив безпечну швидкість, що спричинило аварію. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

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Поліція на місці події склала адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, а також за керування транспортним засобом без необхідних документів.

Взяв авто у батька: під Броварами підліток ледь не загинув в аварії / 3 фотографии

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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