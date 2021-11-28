Из-под завалов жилого дома в городе Новая Одесса (Николаевская область) извлечено тело второй жертвы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Обновленную информацию на утро воскресенья, 28 ноября, обнародовали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как известно, накануне утром примерно в 9:20 в Новой Одессе прогремел взрыв в пятиэтажке. По предварительным данным, взорвался бытовой газ на пятом этаже.

В результате были разрушены четыре квартиры на 4-м и 5-м этажах.

По состоянию на 16:46 субботы, 27 ноября, спасатели демонтировали часть конструкций, под которыми обнаружили тело женщины из квартиры на четвертом этаже.

В 23:25 из-под завалов извлекли тело второй жертвы. По данным Общественного, это тоже женщина, 1964 года рождения. Медицинские работники констатировали ее смерть.

По состоянию на данный момент известно о двух погибших и трех пострадавших. Одного человека госпитализировали с перелом предплечья. Остальные двое пострадавших находились в шоковом состоянии, однако после обследования отказались от госпитализации.

В общей сложности из разрушенного дома эвакуировали 54 человек.

В настоящее время проводятся работы по поиску еще одного заблокированного человека.

– Подразделениями ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможного заблокированного человека, – говорится в сообщении.

Спасательные работы проходят непрерывно и посменно. К ним привлечены более 50 единиц техники и 232 человека (работники ГСЧС, Национальной полиции, Нацгвардии, Красного Креста и т.п.).

На месте инцидента развернули палатки ГСЧС (пункты обогрева и отдыха для спасателей, а также штаб по ликвидации) и палатку Красного Креста (где людей обеспечивают питанием).

Правоохранители следят, чтобы на месте взрыва не было мародерства.

Взрыв в Николаевской области: из-под завалов дома вытащили тело второй жертвы, поиски продолжаются / 11 фотографий

Между тем, по факту взрыва в Новой Одессе уже открыто уголовное производство. Трагический инцидент квалифицировали по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей).

Источник: ГСЧС, Общественное, МВД Украины