Взрывы природного газа в Украине: самые громкие происшествия за год

В Украине довольно часто происходят взрывы бытового газа, что становится причиной гибели и ранений людей.

В результате происшествий украинцы по несколько лет ждут, пока им предоставят новое жилье взамен на то, которое было разрушено.

Подробнее о подобных происшествиях читайте в материале Фактов ICTV.

Взрыв газа во Львове

18 декабря 2020 года во Львове произошел взрыв газа. Сотрудники ДСНС эвакуировали жителей дома.

В результате происшествия была разрушена часть стены в одной из квартир. Два человека получили ранения.

В связи с инцидентом была прекращена подача газа и электричества.

Взрыв газа в Одессе

В Одессе 2 апреля произошел аналогичных случай в квартире трехэтажного жилого дома.

В результате происшествия погиб один человек. Он скончался в больнице. Еще двое были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Из-за взрыва вспыхнул пожар. Также была повреждена внешняя стена здания, обвалилось перекрытие между вторым и третьим этажами. Из здания временно выселены 34 человека.

Взрыв в Киеве

На следующий день после инцидента в Одессе взрыв прогремел в Киеве, на улице Карла Маркса.

В результате происшествия было разрушено двухэтажное здание. Из-за инцидента никто не пострадал.

Взрыв газа в Днепре

В августе взрыв газа произошел в квартире в центре Днепра. В результате происшествия погибла супружеская пара.

По словам спасателей, супруги сгорели живьем в результате пожара, который вспыхнул после взрыва.

Незадолго до трагедии супруги жаловались в экстренные службы на утечку газа.

Напомним, в Новой Одессе Николаевской области 27 ноября также произошел взрыв природного газа, в результате которого погиб как минимум один человек.

В завалах спасатели нашли тело женщины, которая проживала на четвертом этаже. Взрыв уничтожил квартиры сразу на двух этажах – четвертом и пятом.

В ДСНС сообщили, что к поискам пострадавших привлекли кинологов и психологов.