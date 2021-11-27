Взрывы природного газа в Украине: самые громкие происшествия за год

В Украине довольно часто происходят взрывы бытового газа, что становится причиной гибели и ранений людей.
В результате происшествий украинцы по несколько лет ждут, пока им предоставят новое жилье взамен на то, которое было разрушено.
Подробнее о подобных происшествиях читайте в материале Фактов ICTV.
Взрыв газа во Львове
18 декабря 2020 года во Львове произошел взрыв газа. Сотрудники ДСНС эвакуировали жителей дома.
В результате происшествия была разрушена часть стены в одной из квартир. Два человека получили ранения.
В связи с инцидентом была прекращена подача газа и электричества.
Взрыв газа в Одессе
В Одессе 2 апреля произошел аналогичных случай в квартире трехэтажного жилого дома.
В результате происшествия погиб один человек. Он скончался в больнице. Еще двое были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.
Из-за взрыва вспыхнул пожар. Также была повреждена внешняя стена здания, обвалилось перекрытие между вторым и третьим этажами. Из здания временно выселены 34 человека.
Взрыв в Киеве
На следующий день после инцидента в Одессе взрыв прогремел в Киеве, на улице Карла Маркса.
В результате происшествия было разрушено двухэтажное здание. Из-за инцидента никто не пострадал.
Взрыв газа в Днепре
В августе взрыв газа произошел в квартире в центре Днепра. В результате происшествия погибла супружеская пара.
По словам спасателей, супруги сгорели живьем в результате пожара, который вспыхнул после взрыва.
Незадолго до трагедии супруги жаловались в экстренные службы на утечку газа.
Напомним, в Новой Одессе Николаевской области 27 ноября также произошел взрыв природного газа, в результате которого погиб как минимум один человек.
В завалах спасатели нашли тело женщины, которая проживала на четвертом этаже. Взрыв уничтожил квартиры сразу на двух этажах – четвертом и пятом.
В ДСНС сообщили, что к поискам пострадавших привлекли кинологов и психологов.