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Факты / Видео / Украина / Общество

Новые подробности взрыва в Новой Одессе: трое погибших, поиски продолжаются

Елена Горячева Журналистка программы Факты ICTV

Ночью на месте взрыва многоэтажки в Новой Одессе обнаружили тело второй жертвы – 57-летней жительницы 4-го этажа.

В настоящее время спасатели расчищают завалы в комнатах на третьем этаже. Вероятно, там находится тело хозяина взорвавшейся квартиры. Живым его уже не рассчитывают найти.

Ночью поисковики снова прошли по обломкам дома и живых не обнаружили.

В настоящее время точно известно о трех жертвах взрыва. Двух женщин привалило бетонным перекрытием, один мужчина умер от сердечного приступа, увидев развалины. Три человека в больнице. Это женщина, парализованная и супруги с пятого этажа. У мужчины сложные переломы руки.

Сотни спасателей в три смены работали всю ночь. Первый подъезд обрушился с пятого до третьего этажа.

Параллельно со спасателями коммунальщики расчищают завалы в рядом подъездах. Жителям пострадавшего дома разрешили в сопровождении полицейских вернуться в квартиры за необходимыми вещами.

Городские власти приглашали людям ночевку в общежитии лицея. Однако этим предложением воспользовался только один человек. Остальные приютили родственники. В настоящее время чиновники и эксперты решают, когда люди смогут вернуться домой.

Областные власти обещают городу свою помощь.

О компенсациях жителям пока речь не идет. Сначала эксперты и чиновники будут изучать состояние каждой квартиры. Городские власти создают благотворительный фонд для помощи пострадавшим и участникам ликвидации последствий взрыва.

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