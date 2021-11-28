Кількість жертв вибуху в житловому будинку в місті Нова Одеса (Миколаївська область) зросла до трьох.

Такі дані оприлюднила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у неділю, 28 листопада, о 16:10 під завалами було виявлено тіло загиблого чоловіка.

– 28 листопада о 16:10 у м. Нова Одеса рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Таким чином, наразі внаслідок вибуху загинули троє людей. Роботи продовжуються, – сказано в повідомленні.

Напередодні під завалами виявили тіла двох жінок: їх привалило бетонним перекриттям.

За інформацією ДСНС, ще троє людей постраждали. Одну людину госпіталізували з перелом передпліччя. Ще двоє перебували в шоковому стані, але після обстеження відмовилися від госпіталізації.

Також відомо, що ще один чоловік помер від серцевого нападу, побачивши руїни.

Із будинку були евакуйовані 54 людини.

Вибух стався напередодні зранку, приблизно о 9:20, у п’ятиповерховому житловому будинку. За попередніми даними, вибухнув побутовий газ на п’ятому поверсі.

Через це були зруйновані чотири квартири на верхніх поверхах.

До рятувальних робіт залучили понад 50 одиниць техніки та 232 особи (це працівники ДСНС, Національної поліції, Нацгвардії, Червоного Хреста тощо).

У Новій Одесі зросла кількість жертв вибуху в житловому будинку / 5 фотографий

За фактом вибуху проходить розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення вимог пожежної чи техногенної безпеки, що спричинило загибель людей).