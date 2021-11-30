Утром во двор на улице Вагонной в Кременчуге приехали полицейские. Их вызвали жильцы дома, которые нашли родственника в постели мертвым.

В одном доме жили сразу пять человек: две сестры, взрослая дочь одной из них с ребенком и любимым. Именно он внезапно умер. 34-летнего мужчину зарезали ударом в шею. Его одежда была залита кровью, но кто это сделал – неизвестно.

Семья, живущая в этом доме, не общается с соседями. Здесь никогда не видели гостей. Даже окна всегда плотно заслонены, чтобы не было заметно, когда включается свет. Что именно происходило в этой семье – не знал никто.

Даже те соседи, которые знают сестер с детства, годами с ними не разговаривали. Они почти всегда ходили вместе и не обращали внимания на всех вокруг. Из всей семьи погибший был самым приветливым – мужчина мог хотя бы перекинуться с местными парами слов.

Немногословные женщины были с полицейскими, которых сами и вызывали. Они объяснили, что погибший накануне вечером пришел домой уже раненый. И не рассказал, что с ним произошло. Но от местных правоохранителей узнали, что скандалов хватало и внутри семьи.

Полицейские действительно обнаружили в доме следы конфликта. И было видно, что кто-то тщательно пытался их убрать – очевидно жилье отмывали от крови. Главной подозреваемой стала сестра тещи убитого, которую задержали.

– Так ее забрали? Это она сделала? Да что она глупая или что? Так она здесь его и шарахнула? Наверное, пили, – предположила шокированная соседка семьи Мария Михайловна.

Подозреваемую зовут Светлана. Совершила ли она убийство сама, помогали ли жена и теща убитого – теперь выясняют полицейские.

— 60-летняя женщина во время внезапно возникшего конфликта нанесла колото-резаную рану в область шеи 34-летнему мужчине, который от полученной травмы умер в доме. Следственно-оперативная группа и оперативники установили, что на месте происшествия пытались скрыть следы преступления, — отметила пресс-секретарь Кременчугского районного управления полиции Анна Васенко.

Светлану на время расследования отправили в следственный изолятор. Предварительный мотив убийства: погибший якобы оскорблял женщину и ее родственниц. Но кровавое решение проблемы может стоить женщине по меньшей мере семи лет жизни за решеткой.