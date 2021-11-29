Тела выбросил в колодец: буковинца осудили за убийство матери и 8-летней сестры

Верховный суд признал справедливым приговор 22-летнему жителю Черновицкой области, который в 2019 году убил свою мать и 8-летнюю сестру.

В 2020 году Кицманский суд признал подозреваемого виновным в двойном убийстве и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Апелляцию подал защитник 22-летнего буковинца. В кассационной жалобе он попросил смягчить наказание подзащитному, учесть те факты, что он совершил преступление впервые, положительно характеризуется по месту обучения и проживания. Кроме того, осужденный является инвалидом детства II группы и состоит на учете врача-психиатра с диагнозом: детский аутизм.

Следствием установлено, что в 2019 году парень пришел в дом матери и нанес ей более 30 ножевых ранений. В результате полученных травм 40-летняя женщина погибла на месте.

Во избежание уголовной ответственности злоумышленник выбросил тело матери в колодец, расположенный во дворе дома.

После этого он таким же способом убил свидетеля – свою 8-летнюю сестру, ее тело также выбросил в колодец. Правоохранители установили, что подозреваемый готовил преступление заранее и отдавал себе отчет в последствиях своих действий.

После совершенного он сбежал в Киев, но там его задержала полиция. В результате он признался в преступлении. Парень рассказал, что долгое время был в конфликте с матерью.

Верховный суд, рассматривая апелляцию, убедительных доводов о необходимости назначения менее строгого наказания не нашел.

Наказание признали соответствующим степени тяжести уголовного правонарушения. Кроме того, в решении говорится, что указанные защитником обстоятельства были учтены во время приговора.

Источник: Черновицкая областная прокуратура, Единый государственный реестр судебных решений