Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.
Шахтер сыграет с Динамо в 1/8 финала Кубка Украины: результаты жеребьевки
Главное
- Главным противостоянием 1/8 финала Кубка Украины станет матч между Шахтером и Динамо.
- Матчи этого этапа запланированы на 27–29 октября.
В Киеве в Доме футбола 18 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2026/27.
Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
На этой стадии осталось 16 команд, претендующих на победу в турнире, среди которых 11 представителей украинской Премьер-лиги, две команды Первой лиги и два любительских клуба.
Сейчас смотрят
Еще одним участником 1/8 финала станет победитель матча Тростянец – Чернигов. Из-за затянувшейся воздушной тревоги матч перенесли на 6 октября.
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Украины
- Левый Берег – Верес;
- ЛНЗ Черкассы – Металлист;
- Заря Луганск – Кривбасс;
- Чернигов/Тростянец – Эпицентр;
- Маяк (Сарны) – Харьков;
- Карпаты – Александрия;
- Шахтер – Динамо Киев;
- Полесье – Новый Раздел.
Ориентировочные даты проведения 1/8 финала Кубка Украины по футболу — 27–29 октября.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.