В Киеве в Доме футбола 18 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2026/27.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

На этой стадии осталось 16 команд, претендующих на победу в турнире, среди которых 11 представителей украинской Премьер-лиги, две команды Первой лиги и два любительских клуба.

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Еще одним участником 1/8 финала станет победитель матча Тростянец – Чернигов. Из-за затянувшейся воздушной тревоги матч перенесли на 6 октября.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Украины

  • Левый Берег – Верес;
  • ЛНЗ Черкассы – Металлист;
  • Заря Луганск – Кривбасс;
  • Чернигов/Тростянец – Эпицентр;
  • Маяк (Сарны) – Харьков;
  • Карпаты – Александрия;
  • Шахтер – Динамо Киев;
  • Полесье – Новый Раздел.

Ориентировочные даты проведения 1/8 финала Кубка Украины по футболу — 27–29 октября.

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