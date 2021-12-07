Местные не пострадали: боевики обстреляли Зайцево в Донецкой области

Утром 7 декабря боевики обстреляли многоквартирный дом в селе Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

В результате обстрела российские наемники повредили жилой дом, в том числе окна двух квартир. Среди местного населения никто не пострадал.

Правоохранители обследуют село, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна жителям Зайцевого.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Виновным в преступлении грозит заключение сроком от восьми до 12 лет.

По данным штаба ООС, с начала суток оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня, в том числе один раз применяли оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Боевики открывали огонь в направлении Майорска, Новоалександровки и Пивденного.

19 ноября представители незаконных вооруженных формирований обстреляли дома мирных жителей в Луганской области. Огонь открывали в населенных пунктах Катериновка и Новозвановка.

Оккупанты повредили жилые дома, хозяйственные помещения и близлежащую территорию.

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