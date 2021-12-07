Місцеві не постраждали: бойовики обстріляли Зайцеве на Донеччині

Вранці 7 грудня бойовики обстріляли багатоквартирний будинок у селі Зайцеве Бахмутського району Донецької області.

Внаслідок обстрілу російські найманці пошкодили житловий будинок, зокрема вікна двох квартир. Серед місцевого населення ніхто не постраждав.

Правоохоронці обстежують село, документують наслідки злочину та з’ясовують, яка допомога потрібна мешканцям Зайцевого.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Винним у злочині загрожує ув’язнення на термін від восьми до 12 років.

За даними штабу ООС, з початку доби окупанти тричі порушували режим припинення вогню, зокрема один раз застосовували зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

Бойовики відкривали вогонь у напрямку Майорська, Новоолександрівки та Південного.