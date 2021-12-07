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Факты / Происшествия

Первые фото с места масштабного ДТП под Черниговом

Валентина Летяк редактор ленты
ДТП чернігів сьогодні

Спасатели обнародовали первые фото с места смертельного ДТП под Черниговом, в результате которого погибли 11 человек, еще восемь оказались в больнице с разными травмами.

ДТП чернігів сьогодні
ДТП чернігів сьогодні
ДТП чернігів сьогодні
ДТП чернігів сьогодні
ДТП чернігів сьогодні
ДТП чернігів сьогодні
ДТП чернігів сьогодні
ДТП чернігів сьогодні
Первые фото с места масштабного ДТП под Черниговом / 4 фотографии

Смертельное ДТП под Черниговом произошло 7 декабря около 8.00 в районе села Брусилов Черниговского района.

На трассе Н-27 Чернигов-Гремяч столкнулись грузовой автомобиль и маршрутный микроавтобус. Погибли 11 человек, еще восьмерых госпитализировали с разными травмами.

Спасатели продолжат работы по деблокированию тел погибших.

Причины ДТП пока неизвестны. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, патрульная полиция, спасатели и медики.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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