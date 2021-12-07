Под Черниговом в районе села Брусилов 7 декабря, около 7.55, произошло смертельное ДТП с многочисленными жертвами.

На трассе Н-27 Чернигов-Гремяч в результате столкновения грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом Чернигов-Сосница погибли 11 человек, еще восемь травмированы. Об этом Фактам ICTV сообщили в главном управлении по связям со СМИ и работе с общественностью ГСЧС в Черниговской области.

Спасатели сейчас пытаются деблокировать погибших и пострадавших.

Привлечены 10 бойцов ГСЧС и три единицы спецтехники.

В пресс-службе областного управления ГСЧС пока ничего не знают о состоянии пострадавших в ДТП.