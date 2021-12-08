Харьковчанка, которая утром 8 февраля выпрыгнула из окна своей квартиры, призналась в убийстве двухлетнего сына.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, она позвонила полиции уже после падения с окна многоэтажки.

– Когда сотрудники полиции спросили, что произошло, женщина сообщила, что она убила своего ребенка, после чего выбросилась из окна, – заявил Дмитрий Чубенко.

В квартире женщины правоохранители обнаружили тело двухлетнего мальчика, возле которого лежал пояс от халата. По предварительной информации, именно им горе-мать задушила ребенка.

Кроме того, в квартире также находился отец пострадавшей женщины: по его словам, он спал и ничего не слышал.

Душила поясом от халата: харьковчанка объяснила, почему убила своего двухлетнего сына / 3 фотографии

— Сейчас проводятся следственные действия по отбору материалов с места происшествия для проведения экспертиз, — подытожил Дмитрий Чубенко.

Полиция установила личность женщины: пострадавшей 36 лет, она жительница Харькова, своего сына воспитывала одна. На психиатрическом учете женщина не состоит, судима не была.

Полицейским она успела признаться, что отважилась на такие действия из-за своего тяжелого заболевания, связанного с иммунодефицитом.

— По ее словам, никто не смог бы заботиться о ее ребенке, поэтому она решила убить сына и совершить самоубийство, — добавил пресс-секретарь.

По состоянию на вечер 8 декабря горе-мама находится в больнице, где ей провели несколько операций. У нее множественные переломы ребер, перелом таза и многочисленные ушибы.

Для проведения допроса женщины стражи порядка ожидают разрешения от врачей. Досудебное расследование по делу продолжается.

Фото: Дмитрий Чубенко