Харків’янка, яка вранці 8 лютого вистрибнула з вікна своєї квартири, зізналася у вбивстві дворічного сина.

Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, вона зателефонувала до поліції вже після падіння з вікна багатоповерхівки.

– Коли працівники поліції запитали, що відбулося, жінка повідомила, що вона вбила свою дитину, після чого викинулася з вікна, – заявив Дмитро Чубенко.

У квартирі жінки правоохоронці знайшли тіло дворічного хлопчика, біля якого лежав пояс від халату. За попередньою інформацією, саме ним горе-матір задушила дитину.

Крім цього, у квартирі також перебував батько постраждалої жінки: за його словами, він спав і нічого не чув.

Душила поясом від халату: харків’янка пояснила, чому вбила свого дворічного сина / 3 фотографии

– Наразі проводяться слідчі дії для відбору матеріалів з місця події для проведення експертиз, – підсумував Дмитро Чубенко.

Поліція встановила особу жінки: постраждалій 36 років, вона є жителькою Харкова, свого сина виховувала одна. На психіатричному обліку жінка не перебуває, судимою не була.

Поліцейським вона встигла зізнатися, що наважилася на такі дії через своє важке захворювання, пов’язане з імунодефіцитом.

– З її слів, ніхто не зміг би піклуватися про її дитину, тому вона вирішила вбити сина і скоїти самогубство, – додав прес-секретар.

Станом на вечір 8 грудня горе-мати перебуває в лікарні, де їй провели декілька операцій. Вона має множинні переломи ребер, перелом тазу та численні забої.

Для проведення допиту жінки правоохоронці очікують дозволу від лікарів. Досудове розслідування у справі триває.

Фото: Дмитро Чубенко