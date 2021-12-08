Душила поясом від халату: харків’янка пояснила, чому вбила свого дворічного сина

Харків’янка, яка вранці 8 лютого вистрибнула з вікна своєї квартири, зізналася у вбивстві дворічного сина.
Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, вона зателефонувала до поліції вже після падіння з вікна багатоповерхівки.
– Коли працівники поліції запитали, що відбулося, жінка повідомила, що вона вбила свою дитину, після чого викинулася з вікна, – заявив Дмитро Чубенко.
У квартирі жінки правоохоронці знайшли тіло дворічного хлопчика, біля якого лежав пояс від халату. За попередньою інформацією, саме ним горе-матір задушила дитину.
Крім цього, у квартирі також перебував батько постраждалої жінки: за його словами, він спав і нічого не чув.
– Наразі проводяться слідчі дії для відбору матеріалів з місця події для проведення експертиз, – підсумував Дмитро Чубенко.
Поліція встановила особу жінки: постраждалій 36 років, вона є жителькою Харкова, свого сина виховувала одна. На психіатричному обліку жінка не перебуває, судимою не була.
Поліцейським вона встигла зізнатися, що наважилася на такі дії через своє важке захворювання, пов’язане з імунодефіцитом.
– З її слів, ніхто не зміг би піклуватися про її дитину, тому вона вирішила вбити сина і скоїти самогубство, – додав прес-секретар.
Станом на вечір 8 грудня горе-мати перебуває в лікарні, де їй провели декілька операцій. Вона має множинні переломи ребер, перелом тазу та численні забої.
Для проведення допиту жінки правоохоронці очікують дозволу від лікарів. Досудове розслідування у справі триває.
Фото: Дмитро Чубенко