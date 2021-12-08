Вечером 8 декабря пассажирский микроавтобус попал в ДТП под Тернополем. В результате аварии пострадали десять человек.

Инцидент произошел около 17.00 на автодороге М-19 вблизи села Лозовое: микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat.

Под Тернополем маршрутка попала в ДТП, 10 пострадавших / 4 фотографии

В настоящее время известно, что пострадавшие (среди которых и водитель автобуса) получили травмы разной степени тяжести. Маршрутка курсировала из Тернополя в Кременец.

На месте ДТП под Тернополем работают медики и полицейские. Спасатели ГСЧС уже предприняли меры, направленные на предотвращение возникновения пожара.

– Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований согласно статье 286 УК Украины, – сообщили в полиции.

Что стало причиной ДТП под Тернополем, станет известно в ближайшее время. По предварительной информации, столкновение автомобилей могла спровоцировать плохая видимость на дороге из-за погодных условий.