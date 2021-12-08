Ввечері 8 грудня пасажирський мікроавтобус потрапив в ДТП під Тернополем. Внаслідок аварії постраждало десять осіб.

Інцидент стався близько 17.00 на автодорозі М-19 поблизу села Лозове: мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen Passat.

Під Тернополем маршрутка потрапила в ДТП, 10 постраждалих / 4 фотографии

Наразі відомо, що потерпілі (серед яких і водій автобуса) отримали травми різного ступеня важкості. Маршрутка курсувала з Тернополя до Кременця.

На місці ДТП під Тернополем працюють медики та поліцейські. Рятувальники ДСНС вже здійснили заходи, спрямовані на запобігання виникнення пожежі.

– Вирішується питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 286 КК України, – повідомили в поліції.

Що стало причиною ДТП під Тернополем, стане відомо найближчим часом. За попередньою інформацією, зіткнення автомобілів могла спровокувати погана видимість на дорозі через погодні умови.