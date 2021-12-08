Выносили из маршрутки по одному: появилось видео с места ДТП под Тернополем

Появилось первое видео с места ДТП под Тернополем, в результате которого пострадали десять человек.

На кадрах видео видно, что почти все пострадавшие без сознания. Спасатели доставали пассажиров маршрутки по одному, сиденья салона были окровавлены.

Водителя легкового автомобиля также достали из салона в тяжелом состоянии. Были ли вместе с ним пассажиры, пока не сообщается.

Также на видео заметно, как бригады скорой помощи сменяют друг друга: по неподтвержденной информации, количество пострадавших может возрасти.

Движение на участке автодороги вблизи села Лозовое, где произошло столкновение легковушки Volkswagen Passat с маршруткой Mercedes-Benz, частично ограничено.

ДТП под Тернополем

О том, что на автодороге М-19 произошло ДТП под Тернополем, стало известно вечером 8 декабря.

На месте происшествия работают медики, полиция и спасатели ГСЧС.

Столкновение автомобилей могла спровоцировать плохая видимость на дороге из-за погодных условий, окончательную причину аварии объявят правоохранители.