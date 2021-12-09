В Херсонской области будут судить 73-летнего водителя из-за смерти полуторамесячного младенца.

Досудебное расследование обстоятельств ДТП длилось более трех месяцев. Сейчас обвинительный акт направили в суд. Подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Смертельная авария произошла 26 августа на объездной дороге села Чулаковка Скадовского района.

Тогда 73-летний пенсионер за рулем Opel Vectra на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2106.

В салоне последнего автомобиля были муж с женой, их полуторамесячный сын и бабушка.

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. 32-летнюю мать младенца и его 55-летнюю бабушку с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Водители во время ДТП не пострадал.

Уголовное производство тогда открыли по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Смерть младенца в ДТП: в Херсонской области будут судить 73-летнего пенсионера / 2 фотографии

По словам начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрия Думанского, следователи установили, что 73-летний подозреваемый был невнимательным, не следил за ситуацией на дороге и не убедился в безопасности, когда менял направления движения.