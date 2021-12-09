У Херсонській області судитимуть 73-річного водія через смерть півторамісячного немовля.

Досудове розслідування обставин ДТП тривало понад три місяці. Нині обвинувальний акт спрямували до суду. Підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Смертельна аварія сталася 26 серпня на об’їзній дорозі села Чулаківка Скадовського району.

Тоді 73-річний пенсіонер за кермом Opel Vectra на заокругленні дороги виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з ВАЗ-2106.

У салоні останнього автомобіля були чоловік із дружиною, їхній півторамісячний син та бабуся.

Дитина зазнала травм, несумісних із життям. 32-річну матір немовляти та його 55-річну бабусю з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували до лікарні. Водії під час ДТП не постраждали.

Кримінальне провадження тоді відкрили за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Смерть немовляти в ДТП: у Херсонській області судитимуть 73-річного пенсіонера / 2 фотографии

За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитра Думанського, слідчі встановили, що 73-річний підозрюваний був неуважним, не стежив за ситуацією на дорозі та не пересвідчився в безпечності, коли змінював напрямку руху.