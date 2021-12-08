Виносили з маршрутки по одному: з’явилося відео з місця ДТП під Тернополем

З’явилося перше відео з місця ДТП під Тернополем, внаслідок якої постраждали десять осіб.

На кадрах відео помітно, що майже всі потерпілі без свідомості. Рятувальники діставали пасажирів маршрутки по одному, сидіння салону були закривавлені.

Водія легкового автомобіля також дістали із салону у тяжкому стані. Чи були разом із ним пасажири, наразі не повідомляється.

Також на відео помітно, як бригади швидкої допомоги змінюють одна одну: за непідтвердженою інформацією, кількість постраждалих може зрости.

Рух на ділянці автодороги поблизу села Лозове, де сталося зіткнення легковика Volkswagen Passat з маршруткою Mercedes-Benz, частково обмежено.

ДТП під Тернополем

Про те, що на автодорозі М-19 сталася ДТП під Тернополем, стало відомо ввечері 8 грудня.

На місці події працюють медики, поліція і рятувальники ДСНС.

Зіткнення автомобілів могли спровокувати погана видимість на дорозі через погодні умови, остаточну причину аварії оголосять правоохоронці.