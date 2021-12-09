Мама оставила на двухлетнего братика: под Черновцами в пожаре погиб младенец

Под Черновцами в пожаре погиб 10-месячный младенец. Его двухлетний братик отравился угарным газом и находится в больнице.

Инцидент произошел вечером 8 декабря в городе Сторожинец. Двоих маленьких детей одних дома оставила 18-летняя мать.

По предварительным выводам специалистов ГСЧС, возгорание возникло в летней кухне.

— Вероятно, с открытой дверцы печи упал уголек, в результате чего загорелись дрова, которые были возле печи, — говорится в сообщении спасателей.

На момент пожара в летней кухне находился двухлетний мальчик со своим младшим братиком, лежавшим в коляске. Заметив пламя, старший мальчик испугался и выбежал на улицу.

Пожарных вызвала не мать, а обеспокоенные соседи: все это время младенец находился в задымленной кухне.

Оба мальчика немедленно были переданы медикам, однако младший скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Старшего братика с предварительным диагнозом отравление угарным газом госпитализировали.

Ответственность матери

Полицейские разыскали 18-летнюю мать двух пострадавших в пожаре детей. Свое отсутствие дома она объяснила тем, что пошла к соседке за молоком.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.