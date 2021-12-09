Мама залишила на дворічного братика: під Чернівцями в пожежі загинуло немовля

Під Чернівцями на пожежі загинуло 10-місячне немовля. Його дворічний братик отруївся чадним газом і перебуває в лікарні.

Інцидент стався ввечері 8 грудня у місті Сторожинець. Двох маленьких дітей одних вдома залишила 18-річна матір.

За попередніми висновками фахівців ДСНС, загорання виникло у літній кухні.

– Ймовірно, з відчинених дверцят печі впала жаринка, внаслідок чого загорілися дрова, що були біля печі, – йдеться у повідомленні рятувальників.

На момент пожежі у літній кухні перебував дворічний хлопчик зі своїм молодшим братиком, який лежав у колясці. Помітивши полум’я, старший хлопчик перелякався і вибіг на вулицю.

Пожежників викликала не матір, а занепокоєні сусіди: увесь цей час немовля перебувало у задимленій кухні.

Обох хлопчиків негайно передали медикам, однак молодший помер у кареті швидкої допомоги дорогою в лікарню.

Старшого братика із попереднім діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували.

Відповідальність матері

Поліцейські розшукали 18-річну матір двох дітей, що постраждали в пожежі. Свою відсутність вдома вона пояснила тим, що пішла до сусідки за молоком.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.