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Избиение школьниц в Запорожье: двух подозреваемых девушек отправили под домашний арест

Наташа Тарчевська редактор ленты
Избиение школьниц в Запорожье: двух подозреваемых девушек отправили под домашний арест

Шевченковский районный суд Запорожья отправил под ночной домашний арест двух девушек, жестоко избивших восьмиклассниц на школьном стадионе.

Соответствующая мера была избрана 9 декабря. В целом по делу об избиении школьниц на стадионе в Запорожье фигурирует пятеро девушек.

Полиция также подтвердила, что подозрение о совершении преступления может получить и оператор (судя по обнародованному видео, за кадром слышен голос парня), в настоящее время материалы дела изучаются.

В среду, 8 декабря, суд отправил в СИЗО главную участницу жестокого избиения школьниц. Прокурор по делу подчеркнула, что подозреваемая Ксения Тимченко была организатором драки.

Нанося удары, она требовала у восьмиклассниц деньги на карту и запугивала “связями” у полиции. По неподтвержденной информации одной из причин избиения стало то, что одна из школьниц якобы целовалась с чужим парнем. По другой версии, она украла телефон у одной из нападающих.

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Источник: ZаБор

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