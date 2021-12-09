Побиття школярок у Запоріжжі: двох підозрюваних дівчат відправили під домашній арешт

Шевченківський районний суд Запоріжжя відправив під нічний домашній арешт двох дівчат, які жорстоко побили восьмикласниць на шкільному стадіоні.

Відповідний запобіжний захід було обрано 9 грудня. Загалом у справі про побиття школярок на стадіоні у Запоріжжі фігурує п’ятеро дівчат.

Поліція також підтвердила, що підозру про вчинення злочину може отримати й оператор (судячи з оприлюдненого відео, за кадром чутно голос хлопця), наразі матеріали справи вивчаються.

В середу, 8 грудня, суд відправив у СІЗО головну учасницю жорстокого побиття школярок. Прокурор у справі наголосила, що підозрювана Ксенія Тимченко була організатором бійки.

Наносячи удари, вона вимагала у восьмикласниць гроші на карту і залякувала “зв’язками” у поліції. За непідтвердженою інформацією, однією з причин побиття стало те, що одна зі школярок нібито цілувалася із чужим хлопцем. За іншою версією, вона вкрала телефон у однієї з нападниць.

Джерело: ZаБор