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На глазах у прохожих: в Мариуполе мужчина зарезал бездомную собаку

Наташа Тарчевська редактор ленты
На глазах у прохожих: в Мариуполе мужчина зарезал бездомную собаку

В Мариуполе задержали мужчину, который поиздевался над беспризорной собакой. От полученной травмы животное скончалось.

Инцидент произошел вечером 13 декабря в Левобережном районе города. Один из местных жителей позвонил в полицию, когда увидел, как мужчина издевается над собакой.

Выяснилось, что он схватил бездомную собаку, а затем достал нож и ударил животное в живот.

Приехавшие по вызову полицейские оперативно установили личность нападающего. Им оказался 40-летний житель Мариуполя, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В вещах мужчины был найден окровавленный нож, которым он нанес удар собаке. Объяснить причину такого жестокого поступка мужчина отказался.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. За совершенное мужчине грозит до трех лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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